È stato un modello di successo della Ford - Cruciverba

La Ford Mustang è un'autovettura sportiva statunitense di media classe e di grandi dimensioni prodotta dalla casa automobilistica statunitense Ford dal 1964.

La Ford Escort è un'autovettura di classe media prodotta in 4 serie dalla Ford tra il 1968 e il 2000. La denominazione fu utilizzata, a partire dal 1981, anche per un modello destinato al mercato statunitense che, tuttavia, non aveva nulla in comune con le "Escort" europee.