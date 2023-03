Specialità genovese - Cruciverba

La cima alla genovese, spesso chiamata semplicemente cima (a çimma in ligure), è un secondo piatto italiano tipico della cucina ligure. Consiste in un pezzo di carne di pancia di vitello tagliato in modo da formarvi una tasca e farcito di numerosi ingredienti. Una volta preparata viene chiusa, cucendola a mano per evitare che la farcitura esca. Viene quindi bollita in brodo con verdure per alcune ore in un telo di lino e lasciata a riposo sotto un peso.

Il pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pestu/, in ligure ponentino: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della Liguria. Con tale denominazione è inserito tra i Prodotti agroalimentari tradizionali liguri (PAT).