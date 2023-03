Sono... pari in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono... pari in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AP

Soluzione e Curiosità per: Sono... pari in campo Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Partiti politici Acción Popular – Azione Popolare, partito politico peruviano

– Azione Popolare, partito politico peruviano Acción Popular – Azione Popolare, partito politico spagnolo

– Azione Popolare, partito politico spagnolo Adalet Partisi – Partito della Giustizia, partito politico turco

– Partito della Giustizia, partito politico turco Alianza Popular (Spagna) – partito politico spagnolo, ora Partido Popular

– partito politico spagnolo, ora Partido Popular Alianza Popular (Venezuela) – partito politico venezuelano

– partito politico venezuelano Alternativa Popolare – partito politico italiano

– partito politico italiano Area Popolare – gruppo parlamentare italiano

– gruppo parlamentare italiano Azione Popolare – partito politico italiano Scienza e tecnologia Access Point

Autopilota

Proiezione AP, anteroposteriore, nel radiogramma dell'addome

Proiettile perforante – in inglese AP – Armor Piercing Chimica AP – simbolo del perossido di acetone, un potente esplosivo

AP – abbreviazione usata per indicare il perclorato d'ammonio, sale inorganico frequentemente utilizzato come ossidante nei propellenti Codici AP – Codice vettore IATA di Air One

AP – codice ISO 3166-2:BR dello stato dell'Amapá (Brasile)

AP – codice ISO 3166-2:IN dello stato di Andhra Pradesh (India)

AP – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ascoli Piceno (Italia) Mineralogia Ap – abbreviazione di apatite Musica AP – singolo di Pop Smoke del 2021 Altro Ap – abbreviazione biblica per l'Apocalisse di Giovanni

AP – abbreviazione postale statunitense usata per la corrispondenza alle Forze armate statunitensi di stanza nell'Oceano Pacifico

AP – targa automobilistica di Ascoli Piceno (Italia)

AP – Annual Plan – abbreviazione usata per indicare il piano annuale di una certa variabile (es. volumi di vendita annuali o fatturato o resa, ecc.)

AP – abbreviazione usata per indicare la Automation Progetti.it

AP – sigla inglese per Armenian Power , in italiano: Potere armeno, un gruppo criminale armenoamericano.

– sigla inglese per , in italiano: Potere armeno, un gruppo criminale armenoamericano. Associated Press – agenzia di stampa statunitense Note Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

