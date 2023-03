Sono in moto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OT

Soluzione e Curiosità per: Sono in moto La MotoE, ufficialmente FIM Enel MotoE World Cup, è una classe di moto da corsa elettriche che gareggiano nel Motomondiale. Dal 2019 al 2022, le moto sono le Ego Corsa di Energica Motor Company. La prima stagione della classe elettrica del Motomondiale si è disputata nel 2019, accompagnando la MotoGP in quattro appuntamenti europei, per un totale di sei gare. Quella del 2022 è stata la quarta edizione della MotoE World Cup e si è disputata su dodici gare in sei circuiti europei ... Sigle Off-topic – fuori tema

– fuori tema Operazione Trionfo – reality show

– reality show Organizzazione Todt – impresa di costruzioni della Germania nazista Codici OT – codice vettore IATA di Aeropelican Air Services

OT – codice ISO 3166-2:NA di Oshikoto (Namibia)

OT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Olt (Romania) Religione O.T. – Ordine Teutonico

O.T. – Suore di Carità dell'Ordine Teutonico

Ot – Parola ebraica per simbolismo Altro Ot – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico OT – vecchia sigla automobilistica della provincia di Olbia-Tempio (Italia), soppressa nel 2016

OT – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)

OT - Operational Technology Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

