Un social per postare video diffuso tra i giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un social per postare video diffuso tra i giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIKTOK

Soluzione e Curiosità per: Un social per postare video diffuso tra i giovani YouTube è una piattaforma web 2.0 che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali: sul sito è possibile vedere videoclip, trailer, cortometraggi, notizie, live streaming, shorts (tradotto dall'italiano video brevi) e slideshow e altri contenuti come video blog, brevi video originali, video didattici e altro ancora, classificabili anche per età, con gli utenti che possono anche interagire votando, commentando, aggiungendo ai preferiti e, ... TikTok, conosciuto anche come Douyin (S, DouyinP) in Cina, è un social network cinese lanciato nel settembre 2014, inizialmente con il nome musical.ly. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

