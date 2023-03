Simbolo del torio - Cruciverba

Il torio è l'elemento chimico di numero atomico 90 e il suo simbolo è Th. È un metallo attinoide radioattivo ed è uno degli unici due significativi elementi che si trovano ancora radioattivi naturalmente in grandi quantità come elemento primordiale (l'altro è l'uranio). Il torio è stato scoperto nel 1829 dal sacerdote e mineralogista amatoriale norvegese Morten Thrane Esmark e in seguito identificato dal chimico svedese Jöns Jacob Berzelius, che gli diede il nome di Thor, il ...

Sigle

Testudo Hermanni – tartaruga terrestre comune

– tartaruga terrestre comune Tokio Hotel – gruppo musicale tedesco

Chimica

Th – simbolo chimico del torio

Codici

th – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua thai

TH – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Thailandia

TH – codice ISO 3166-2:DE della Turingia (Germania)

TH – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Thyolo (Malawi)

TH – codice ISO 3166-2:SN della regione di Thiès (Senegal)

Informatica

.th – dominio di primo livello della Thailandia

– dominio di primo livello della Thailandia <th>...</th> – elemento HTML che crea una cella d'intestazione in una tabella

Altro

TH – simbolo del terahenry

TH – Linfocita T helper

