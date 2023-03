Sigla di Pordenone - Cruciverba

La provincia di Pordenone (province di Pordenon in friulano, provincia de Pordenon in veneto) era una provincia italiana del Friuli-Venezia Giulia, istituita nel 1968 per distacco dalla provincia di Udine. Venne soppressa come ente locale il 30 settembre 2017. Il capoluogo provinciale era Pordenone, sede dell'omonimo ente di decentramento regionale di Pordenone, che ricalca i confini della provincia e ne ha ereditato alcune strutture. Rimane invece inalterata come ...

Sigle

Partido Nacional – partito politico cileno

– partito politico cileno Partido Nacional – partito politico uruguayano

– partito politico uruguayano Partit Nazzjonalista – partito politico maltese

– partito politico maltese Polo nord

Pressione nominale

Codici

PN – codice vettore IATA di Pan American World Airways

PN – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Pitcairn

PN – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Porto Novo (Capo Verde)

PN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pordenone (Italia)

PN – codice ISO 3166-2:LT della contea di Panevežys (Lituania)

Informatica

.pn – dominio di primo livello delle Isole Pitcairn

Mineralogia

Pn – abbreviazione di pentlandite

Sport

PN – nelle statistiche di vari sport, primato nazionale

Marina Mercantile

pn. – Primo nostromo

Unità di misura

pN – simbolo del piconewton

PN – simbolo del petanewton

PN – unità di misura dei pancali

Altro

PN – targa automobilistica di Pordenone (Italia)

PN – targa automobilistica di Grevena (Grecia)

PN – targa automobilistica di Konin (Polonia)

PN – vecchia targa automobilistica di Plzen città (Repubblica Ceca)

PN – targa automobilistica di Paracin (Serbia)

PN – targa automobilistica di Pieštany (Slovacchia)