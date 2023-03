La sigla dei Buoni Ordinari del Tesoro - Cruciverba

La Cassa depositi e prestiti (in sigla CDP), nota anche come Gruppo CDP, è un'istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni a controllo pubblico, circa l'83% delle azioni sono del Ministero dell'economia e delle finanze, e per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie.

Codici

BOT – codice nazionale del CIO del Botswana

BOT – codice vettore ICAO di Air Botswana

Economia

Buono ordinario del tesoro

Geografia

Bot – comune della provincia di Tarragona (Spagna)

Informatica

Bot – programma per l'automazione di compiti (abbreviazione di robot)

Persone

Bot , pseudonimo di Osvaldo Barbieri "Terribile" – pittore futurista italiano

