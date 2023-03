Segue et per dire così di seguito... alla latina - Cruciverba

L'epigrafia latina (dal greco «p fe», scrivere sopra) è la scienza che studia i documenti iscritti in lingua latina su supporti di varia tipologia (rigidi e scarsamente deperibili come pietra, metallo, materiale fittile ecc., ma anche su materiale rigido ma deperibile come il legno o su materiali flessibili e deperibili come la cera ecc. Fanno eccezione i testi su papiro o pergamena, tradizionalmente di pertinenza della papirologia), a partire dalle prime attestazioni in latino ...

Peter Paul Cetera (Chicago, 13 settembre 1944) è un cantante e bassista statunitense di origini polacche e ungheresi, noto per essere stato uno dei fondatori della rock band Chicago, di cui ha fatto parte dal 1967 al 1985, prima di iniziare la carriera da solista.