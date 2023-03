Fu sede di due concili ecumenici - Cruciverba

Un concilio ecumenico, chiamato anche concilio generale e in greco µ sd, sinodo ecumenico, è un sinodo (riunione solenne) di tutti i vescovi cristiani per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. L'etimologia dell'aggettivo "ecumenico" lo riconduce al greco ecumene, "[l'intero] mondo abitato", ma storicamente si riferisce all'intero mondo romano. Infatti quelli del primo millennio del cristianesimo erano convocati ...

Nicea era un'antica città dell'Asia Minore, situata sulle rive del lago Ascanio, nel luogo dove sorge Iznik, città della Turchia. Fu fondata in Bitinia nel 316 avanti Cristo da Antigono Monoftalmo che le diede il nome di Antigonea, ma già nel 301 a.C. Lisimaco la ridenominò in Nicea, in onore della prima moglie. Nel corso della storia fu teatro di importanti eventi. La Battaglia di Nicea che vi si svolse nel dicembre 193 d.C. fra Pescennio Nigro e Lucio Settimio Severo fu un importante episodio della guerra civile romana, poi vi si svolse il primo concilio ecumenico cristiano, ovvero il Primo concilio di Nicea, convocato dall'imperatore romano Costantino nel 325 d.c. e poi nel 787 il Secondo concilio di Nicea, indetto dall'imperatrice di Bisanzio Irene d'Atene. Subì quattro assedi: nel 1077 e 1097 durante la prima crociata. Un terzo assedio avvenne nel 1113 avvenne durante le Guerre bizantino-selgiuchidi, poi dopo l'Assedio di Costantinopoli divenne dal 1204 al 1261 capitale dell'Impero di Nicea, infine durante Guerre bizantino-ottomane subì l'ultimo assedio nel 1331.