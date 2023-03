Scarsità di luce - Cruciverba

La zona batipelagica, (dal greco ßa (bathýs), profondo), è quella parte del dominio pelagico che si estende da 1000 a 4000 metri di profondità al di sotto della superficie oceanica. È compresa tra la zona mesopelagica e la zona abissopelagica.

La penombra (dal latino paene (quasi) e umbra (ombra)) è un'oscurità attenuata, una zona intermedia tra luce ed ombra, tale da consentire una visibilità sfumata o incerta o da conferire un senso di riposante frescura. In ottica la penombra è la zona di graduale passaggio dalla luce netta all'ombra che si forma su uno schermo quando si interpone un corpo opaco tra una sorgente luminosa estesa e lo schermo stesso. In astronomia, la regione che circonda il cono d'ombra in un'eclissi e dalla quale è possibile osservare un'eclissi parziale.