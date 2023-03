La Ross nota cantante e attrice - Cruciverba

Tracee Ellis Ross, nata Tracee Joey Silberstein (Los Angeles, 29 ottobre 1972), è un'attrice statunitense, nota principalmente per la sua interpretazione nell'acclamata serie televisiva Black-ish, grazie alla quale si aggiudica il Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2017.

Diana è una dea italica, latina e romana, signora delle selve, protettrice degli animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti, protettrice delle donne, cui assicurava parti non dolorosi, e dispensatrice della sovranità. Spesso questa dea romana si fa corrispondere alla dea Artemide della mitologia greca, ma secondo alcuni studiosi la fusione fra le due figure avvenne solo in un secondo momento. Artemide-Diana, dea della caccia, della verginità, del tiro con l'arco, dei boschi e della Luna, durante il sincretismo religioso dell'età imperiale venne ulteriormente identificata con altre divinità femminili orientali.