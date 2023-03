L'aspraggine (nome scientifico Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae.

L'akita ( Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[akita.in] akita-inu o akita-ken) è una razza giapponese di cani da lavoro utilizzati sia per la guardia che per la caccia. Viene ufficialmente chiamato semplicemente akitaQueste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">, in quanto "inu" e "ken" () significano "cane" in giapponese.