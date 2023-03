Proprio di chi vive in solitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio di chi vive in solitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANACORETICO

Soluzione e Curiosità per: Proprio di chi vive in solitudine La solitudine dei numeri primi è il primo romanzo di Paolo Giordano. L'eremita (dal gr. µt, letteralmente "che vive nel deserto") è colui che si ritira nella solitudine per consacrarsi a Dio dedicandosi alla meditazione o alla preghiera, senza essere astretti ad alcuna regola religiosa particolare. Le ragioni principali che possono portare a una scelta del genere sono spirituali o religiose. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

