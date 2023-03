Produttrice di cera - Cruciverba

L'ape operaia è una femmina normalmente non fertile per via della particolare dieta allo stadio larvale e per via dei feromoni inibitori, o di coesione della colonia, emessi dalla regina.

Apis Linnaeus, 1758 è un genere di insetti sociali della famiglia Apidae. È l'unico genere della tribù Apini. Due delle specie comprese nel genere possono essere allevate dall'uomo ovvero Apis mellifera e Apis cerana.