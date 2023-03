Prime in Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prime in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AS

Soluzione e Curiosità per: Prime in Asia L'Asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente, a sua volta parte del supercontinente euroasiatico insieme all'Europa e di quello eurafrasiatico insieme ad Europa ed Africa. Geografia As , comune del Belgio

, comune del Belgio Aš, città della Repubblica Ceca Sigle Ago-Semajno , incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008

, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 Alternativa Sociale , formazione politica italiana di destra

, formazione politica italiana di destra Sindrome di Asperger ( Asperger Syndrome )

( ) Azione Studentesca, movimento studentesco italiano di destra Chimica As – simbolo chimico dell'arsenico Codici AS – Codice vettore IATA di Alaska Airlines

as – Codice ISO 639-2 della lingua assamese

AS – Codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Samoa Americane

AS – Codice ISO 3166-2:US delle Samoa Americane

AS – codice United States Department of Defense per missile aria-superficie Informatica .as – dominio di primo livello delle Samoa Americane

– dominio di primo livello delle Samoa Americane as – assembler a riga di comando di Unix

AS – Autonomous System – sistema autonomo: un gruppo di reti IP coordinate tra loro

– sistema autonomo: un gruppo di reti IP coordinate tra loro .as – Estensione usata per identificare un file Actionscript

AS – Application server Mitologia Ás – nella mitologia norrena è il singolare di Æsir

As – nella mitologia egizia è una scrittura alternativa per il dio Ash Musica As – singolo di Stevie Wonder del 1977, dall'album Songs in the Key of Life ; una cover è stata incisa nel 1999 da George Michael e Mary J. Blige

– singolo di Stevie Wonder del 1977, dall'album ; una cover è stata incisa nel 1999 da George Michael e Mary J. Blige As – album di Ralph Simon del 1994 Altro As – moneta romana del valore di 1/16 di denario

– moneta romana del valore di 1/16 di denario AS – piccola automobile francese

– piccola automobile francese AS – quotidiano sportivo spagnolo

– quotidiano sportivo spagnolo AS – mecha (robot) nell'anime Full Metal Panic

AS – hull classification symbol di Submarine tender , tipo di nave ausiliaria

, tipo di nave ausiliaria AS , AS Val, fucile d'assalto sovietico

, AS Val, fucile d'assalto sovietico Lingua as (codice ISO 639-3 asz) – una delle lingue halmahera-cenderawasih Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «As» Pagine correlate Ås Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Prime in Asia : prime; asia; Ospitò le prime Olimpiadi moderne Lo sono le prime lettere dei nomi propri Una fotomodella per prime pagine Esprimersi a parole Le prime della classe Vasta penisola dell asia meridionale Felino asiatico Stato del Sud-est asiatico Animali preistorici per antonomasia Paese del sud-est asiatico a maggioranza cristiana Cerca altre Definizioni