Prestazioni... individuali - Cruciverba

L'Eurolega di pallacanestro 2022-2023 (chiamata per il 13º anno Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è la 23ª edizione del massimo campionato tra club europei organizzato dall'Euroleague Basketball. In totale si tratta della 66ª stagione della principale competizione Europea per club di pallacanestro.

