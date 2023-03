Prefisso per vertebra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per vertebra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPONDILO

Soluzione e Curiosità per: Prefisso per vertebra Il fegato (dal latino ficatum, termine originariamente culinario) è una ghiandola extramurale anficrina (a secrezione endocrina ed esocrina) della cavità addominale, posizionata al di sotto del diaframma e localizzata nell'ipocondrio destro e, in parte, nell'epigastrio, tra il colon trasverso e lo stomaco. È la ghiandola più grande del corpo umano e gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e ... Il panace o spondilio (Heracleum sphondylium L.) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Apiaceae (o Ombrellifere). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

