Popolarissima canzone di Joseph Lacalle - Cruciverba

Amapola è una canzone del 1920 del compositore spagnolo americano José María Lacalle García (in seguito Joseph Lacalle), che scrisse anche i testi originali in spagnolo. Testi spagnoli alternativi furono scritti dal paroliere argentino Luis Roldán nel 1924. I testi francesi furono scritti da Louis Sauvat e Robert Champfleury. Dopo la morte di Lacalle nel 1937, i testi in lingua inglese furono scritti da Albert Gamse. Negli anni '30 la canzone divenne uno standard del repertorio della rumba, in seguito passò alle classifiche della pop music.