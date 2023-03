Poco... abile - Cruciverba

The Band è una sitcom italiana prodotta da Magnolia per DeA Kids e in onda da ottobre 2008. Dal 2012, la serie viene trasmessa anche in chiaro sul canale Super! del digitale terrestre.

Sigle

Air Base – base aerea militare, in aeronautica

– base aerea militare, in aeronautica Akademisk Boldklub – squadra di calcio danese

– squadra di calcio danese Aktiebolag – un tipo di società per azioni svedese

– un tipo di società per azioni svedese Alter Bridge – metal band americana

– metal band americana Appenzeller Bahnen – una compagnia ferroviaria Svizzera

– una compagnia ferroviaria Svizzera Artium Baccalaureus – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Bachelor of Arts

Codici

AB – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della monovolume e della due volumi

AB – codice vettore IATA di Air Berlin

ab – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua abcasa

AB – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Alba (Romania)

AB – codice ISO 3166-2:CA della provincia dell'Alberta (Canada)

AB – codice postale della zona di Aberdeen, in Scozia

Etichettatura tessile

AB – sigla della denominazione di abaca

Matematica

Ab – Categoria dei gruppi abeliani

Mineralogia

Ab – abbreviazione di albite

Sport

AB – nelle statistiche del baseball e del softball, turni alla battuta (at bat)

Trasporti

AB – targa automobilistica di Aschaffenburg (Germania)

Altro

AB – gruppo sanguigno secondo il sistema AB0

AB – abbreviazione per arsenobetaina, composto organico dell'arsenico

Ab o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco

o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco Ab – concetto egiziano di cuore-anima

– concetto egiziano di cuore-anima ab – sigla inglese per indicare gli anticorpi (Antibodies)

Note

Altri progetti