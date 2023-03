Va da un pilone all altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va da un pilone all altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARCATA

Soluzione e Curiosità per: Va da un pilone all altro Leonardo da Vinci di ser Piero (Anchiano, 15 aprile 1452 [secondo il calendario giuliano] – Amboise, 2 maggio 1519) è stato uno scienziato, inventore e artista italiano. Un'arcata o galleria è un elemento architettonico che consiste in una successione continua di archi (di forma arcale o meno), normalmente uguali tra loro, che creano un passaggio coperto sul soffitto, con uno o entrambi i lati delle pareti aperti, oppure completamente chiusi. A livello strutturale ogni arco della sequenza funge da contrafforte per gli adiacenti, poiché le componenti orizzontali delle forze di scarico di uno sono uguali e contrarie a quelle dei vicini. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Va da un pilone all altro : pilone; altro; In giurisprudenza, chi cede un diritto a un altro soggetto Spostare in altro luogo Lui, lei e qualcun altro Tutt altro che pingui Tutt altro che sfuocata Cerca altre Definizioni