Pezzo giornalistico - Cruciverba

Nel giornalismo, un articolo è un testo destinato alla pubblicazione in un giornale, una rivista o qualsiasi altro mezzo d'informazione. Di origine latina,Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">il termine deriva dai Giornali de' letterati del XVII e XVIII secolo. Sta a indicare che è relativamente breve e concorre, insieme con altri articoli, a formare il singolo numero di una pubblicazione. Ogni articolo è quasi sempre firmato o siglato dal suo ...

Gli Articolo 31 sono un gruppo musicale hip hop italiano, formatosi a Milano nel 1990 e composto da J-Ax e DJ Jad. Hanno avuto un successo notevole sia in Italia sia all'estero, riproponendo in italiano, soprattutto negli anni novanta, i caratteri distintivi del loro genere di allora, come il freestyle e il campionamento di noti ritornelli. Nel 1994 hanno fondato la Spaghetti Funk e dagli anni duemila, subito dopo aver pubblicato Greatest Hits, hanno svoltato verso sonorità più pop assumendo un cantato più melodico e perdendo parzialmente le sonorità hip hop.