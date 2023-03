Ha per simbolo Ba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo Ba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BARIO

Soluzione e Curiosità per: Ha per simbolo Ba

– nei film (“bambini accompagnati”) BA – nelle statistiche del baseball, media battuta (batting ... Il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56 e il suo simbolo è Ba. È un elemento metallico di colore argenteo, tenero e molto tossico; fa parte del gruppo dei metalli alcalino-terrosi. Il suo idrossido è detto baryta e si trova soprattutto nel minerale barite: il bario non si trova mai puro in natura a causa della sua forte reattività con l'acqua e con l'ossigeno dell'aria. Composti di bario si usano in piccole quantità nelle vernici, nella produzione del vetro e nella produzione di fuochi d'artificio di colore verde (sotto forma di cloruro di bario e altri composti del bario) o bianco elettrico (sotto forma di ossido di bario). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

