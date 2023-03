Patrick per gli amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Patrick per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAT

Soluzione e Curiosità per: Patrick per gli amici Patrick Wayne Swayze (Houston, 18 agosto 1952 – Los Angeles, 14 settembre 2009) è stato un attore, cantante e ballerino statunitense. Codici PAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patna (India)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patna (India) PAT – posizione assicurativa territoriale, assegnato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Geografia Pat – luogo nei pressi di Gerusalemme

– luogo nei pressi di Gerusalemme Pat – comune della contea di Zala (Ungheria) Onomastica Pat – abbreviazione di Patrick , corrispondente all'italiano Patrizio

– abbreviazione di , corrispondente all'italiano Patrizio Pat – abbreviazione di Patricia, corrispondente all'italiano Patrizia Sigle Pattinatori Artistici Torino

Piano assetto del territorio (urbanistica)

(urbanistica) Port Address Translation

Processo amministrativo telematico

Prodotto agroalimentare tradizionale – denominazione istituita e riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

– denominazione istituita e riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Provincia autonoma di Trento

Pio Albergo Trivulzio Sport Pat – acronimo inglese di Point after touchdown, nel football americano è la conversione (o trasformazione) del touchdown Acronimi PAT – acronimo inglese di Pump As Turbine, ovvero di una pompa utilizzata come turbina per produrre energia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

