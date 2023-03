Il Paese dei canguri - Cruciverba

Bianca e Bernie nella terra dei canguri (The Rescuers Down Under) è un film del 1990 diretto da Hendel Butoy e Mike Gabriel. È il 29º Classico Disney e il sequel de Le avventure di Bianca e Bernie (1977), che era basato su una serie di romanzi di Margery Sharp. Il film è incentrato su Bianca e Bernie che si recano in Australia per salvare un ragazzino di nome Cody da un sanguinario bracconiere alla ricerca di un'aquila in via d'estinzione. Fu distribuito negli ...

L'Australia (pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/au'stralja/; in inglese: Australia, pronuncia britannica Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['strel], pronuncia locale [Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'stælj]), ufficialmente il Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione (7688287 km², in gran parte desertici) e il più grande dell'Oceania. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste. La sua capitale è Canberra, mentre la città più popolata è Sydney, seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.