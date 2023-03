Opposizione ad un istanza legale della parte avversa - Cruciverba

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

La Superstrada Pedemontana Veneta è un'arteria stradale italiana a pagamento di proprietà della Regione del Veneto in concessione a pedaggio ed è percorribile tra Malo e Spresiano. Non ha una classificazione alfanumerica come le altre autostrade italiane, ma è identificata dalla sigla SPV.