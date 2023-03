Noto ex-allenatore di calcio... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto ex-allenatore di calcio... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAP

Soluzione e Curiosità per: Noto ex-allenatore di calcio... in breve Víctor Muñoz Manrique, noto semplicemente come Víctor (Saragozza, 15 marzo 1957), è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista. La trap è un sottogenere musicale dell'hip hop, derivante dal southern hip hop, nato nel Sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

