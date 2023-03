Li nomina Carlo III - Cruciverba

Carlo III (nato Charles Philip Arthur George; Londra, 14 novembre 1948) è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth.

Sir (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/s/) è un appellativo onorifico utilizzato in molti paesi anglofoni per rivolgersi a un uomo, solitamente di status sociale o grado militare superiore, senza utilizzare il suo nome di battesimo o cognome. È spesso usato nella corrispondenza formale (Dear Sir, Right Reverend Sir).