Il nome di Jigen, il braccio destro del celebre Lupin III - Cruciverba

Lupin III - Walther P38 ( P38 Rupan Sansei - Warusa P38) è il nono special televisivo giapponese con protagonista Lupin III, il celebre ladro creato da Monkey Punch, diretto da Hiroyuki Yano, andato in onda per la prima volta in Giappone su Nippon Television il 1º agosto 1997.

Daisuke Jigen ( Jigen Daisuke), di solito chiamato semplicemente Jigen, è un personaggio immaginario del manga e anime Lupin III creato da Monkey Punch.