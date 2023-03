La nera resina del calzolaio - Cruciverba

La Confederazione polacco-lituana (in polacco Rzeczpospolita Obojga Narodów; in lituano Abieju tautu respublika; in bielorusso: ; in ucraino: ; in latino: Res Publica Utriusque Nationis), formalmente ...

La pece è un liquido altamente viscoso di colore nero ricavato dalla distillazione di catrami (bitume, catrame di carbone o catrame di legno).