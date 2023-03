Momentanea perdita di conoscenza - Cruciverba

La terza edizione del reality show La talpa è andata in onda dal 9 ottobre al 27 novembre 2008 ogni martedì in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego per il terzo anno consecutivo, affiancata dagli opinionisti Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo e Barbara Alberti (dalla terza puntata è stata sostituita da Raffaello Tonon) e con la partecipazione dell'inviata Paola Barale. È durata 50 giorni, ha avuto 13 concorrenti e 8 puntate e si è tenuta in ...

Smarrimento (Nora Prentiss) è un film del 1947 diretto da Vincent Sherman.