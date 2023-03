Millecinquecento romani - Cruciverba

Fëdor Michajlovic Dostoevskij (in russo: , AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['fdr m'xajlvt dst'jfskj]), in passato in italiano indicato anche come Teodoro Dostojevski (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 febbraio 1881) è stato uno scrittore e filosofo russo.

Il McDonnell Douglas MD-80 (soprannominato Mad Dog) è un aereo bimotore ad ala bassa con propulsori in coda da trasporto passeggeri per rotte a corto e medio raggio di notevole successo commerciale, prodotto da McDonnell Douglas da fine anni settanta sulla base del DC-9.