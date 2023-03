In mezzo alla foce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla foce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Soluzione e Curiosità per: In mezzo alla foce Questo è l'elenco delle città della Terra di Mezzo, che fanno parte dell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. La lista contiene città, villaggi e insediamenti abitati che si trovano nella Terra di Mezzo, in Aman e nell'isola di Númenor. Il gas OC (da oleoresin capsicum), conosciuto anche come Oleoresium Capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie del principio attivo, cioè la capsaicina. Viene utilizzato principalmente negli spray al peperoncino per difesa personale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

