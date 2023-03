Marte per i latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marte per i latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MARS

Soluzione e Curiosità per: Marte per i latini Marte (in latino: Mars) è, nella religione romana e italica, il dio della guerra e dei duelli e, secondo la mitologia più arcaica, anche del tuono, della pioggia e della fertilità. Simile alla divinità greca Ares e al dio nordico Thor. Astronautica Mars – sonde spaziali sovietiche

– sonde spaziali sovietiche MARS (Mid-Atlantic Regional Spaceport) – complesso di lancio orbitale situato sull'isola di Wallops in Virginia, Stati Uniti d'America Cinema e televisione Mars – film del 1997 diretto da Jon Hess

– film del 1997 diretto da Jon Hess Mars - Dove nascono i sogni – film del 2004 diretto da Anna Melikian

– film del 2004 diretto da Anna Melikian Mars – film del 2010 diretto da Geoff Marslett

– film del 2010 diretto da Geoff Marslett Mars – serie televisiva taiwanese del 2004

– serie televisiva taiwanese del 2004 Mars – serie televisiva del 2016 prodotta da National Geographic Society Crittografia MARS – cifrario a blocchi Fumetti Mars – manga di Fuyumi Soryo

– manga di Fuyumi Soryo Mars – manga di Mitsuteru Yokoyama del 1976

– manga di Mitsuteru Yokoyama del 1976 Mars – personaggio di Ultimate Muscle Geografia Mars – comune francese dell'Ardèche

– comune francese dell'Ardèche Mars – comune francese della Gard

– comune francese della Gard Mars – comune francese della Loira

– comune francese della Loira Mars – comune statunitense in Pennsylvania

– comune statunitense in Pennsylvania Mars – montagna in provincia di Biella

– montagna in provincia di Biella Les Mars – comune francese della Creuse Musica Mars – gruppo musicale di No Wave statunitense

– gruppo musicale di No Wave statunitense M.A.R.S. – supergruppo heavy metal anni ottanta

– supergruppo heavy metal anni ottanta MARS – album musicale di GACKT del 2000

– album musicale di GACKT del 2000 Mars – singolo di Yungblud del 2020 Persone Bruno Mars – popstar statunitense

– popstar statunitense Mick Mars – chitarrista heavy metal statunitense Altro Mars – multinazionale alimentare statunitense

– multinazionale alimentare statunitense Mars – barretta di cioccolato prodotta dalla Mars

– barretta di cioccolato prodotta dalla Mars Mars – vascello della Reale Marina di Danimarca-Norvegia, varato nel 1784

– vascello della Reale Marina di Danimarca-Norvegia, varato nel 1784 ITL MARS – mirino laser Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario « Mars »

Wikizionario contiene il lemma di dizionario « » Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mars Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Marte per i latini : marte; latini; Vi si aggiudica con il martello Il marte greco Vi si aggiudica con un colpo di martello Vi si aggiudica con un martello Usa l incudine e il martello L arte dei latini Non confezionati, come certi cioccolatini Voi... latini Il titolo di Brunetto latini Vita brevis, _ longa, dicevano i latini Cerca altre Definizioni