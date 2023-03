Mancanza di mezzi, povertà - Cruciverba

Uno dei maggiori problemi della Romania moderna e contemporanea è la povertà, assieme alla corruzione. Secondo i dati dell'Eurostat per l'anno 2013, Romania è al primo posto nell'Unione europea per povertà relativa, con il 25,4%. I dati dell'Istituo nazionale di statistica di Romania dice che 8,5 milioni di persone sono a rischio povertà e esclusione sociale. Un terzo della popolazione soffre di privazioni materiali severe, nel senso che non possono permettersi beni di prima necessità per ...

In psicologia il bisogno è la percezione della mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono il benessere della propria persona. La spinta a ricercare questi elementi non è necessariamente una motivazione sufficiente per agire, d'altro canto esistono condizioni di percezione, di inconsapevolezza e pulsioni ad agire che non trovano la loro origine in uno stato di carenza. In economia Manfred Max-Neef ha stilato una teoria basata su nove bisogni fondamentali dell'uomo .