Lievi o sottili - Cruciverba

La zebra è un mammifero perissodattilo erbivoro, appartenente, come il cavallo, alla famiglia degli Equidi. Distribuite nelle regioni orientali e meridionali dell'Africa, le zebre si distinguono marcatamente dagli altri membri della famiglia per le striature nere o brune-rossastre, alternate a bande chiare, bianche o ...

La locuzione latina in tenui labor, at tenuis non gloria, tradotta letteralmente, significa "lavoro di modesto contenuto, ma non di modesta gloria" (Virgilio, Georgiche, libro. IV, v. 6).