Intender non lo può chi non lo prova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intender non lo può chi non lo prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMORE

Soluzione e Curiosità per: Intender non lo puo chi non lo prova «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto ("amo mia madre; amo mio figlio") sino a riferirsi ad un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale ed attaccamento, una dedizione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l'inclinazione profonda nei confronti di qualche cosa. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Intender non lo può chi non lo prova : intender; prova; intendere, capire Facile a intendersi, evidente Facile a intendersi Un fanfarone molto abile nel darla a intendere Modo di intendere la realtà con una locuzione latina Si dice di prova sportiva mediocre Si contano per provare a dormire Una prova di forza a due: __ di ferro Cimentarsi: __ alla prova Sono pari in prova Cerca altre Definizioni