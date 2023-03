Indossano il saio - Cruciverba

Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. Ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed ha forma di sacco, con delle maniche larghe e legato alla vita con un cordone. Venne usato come abito permanente (e non semplicemente come espressione di penitenza) per la prima volta da Francesco d'Assisi e dai suoi primi seguaci.

L'Ordine dei frati predicatori (Ordo fratrum praedicatorum) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio; i frati di questo ordine mendicante, detti comunemente domenicani, pospongono al loro nome la sigla O.P.