È grande in Polonia - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : PI

Soluzione e Curiosità per: e grande in Polonia La Grande Polonia (in polacco: Wielkopolska, in tedesco: Großpolen, in latino: Polonia Maior) è una regione storica della Polonia centro-occidentale. Il pi greco è una costante matematica, indicata con la lettera greca p {\displaystyle \pi } (pi), scelta in quanto iniziale di pefea (perifereia), circonferenza in greco. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

