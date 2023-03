In giurisprudenza, chi cede un diritto a un altro soggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In giurisprudenza, chi cede un diritto a un altro soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DANTE CAUSA

Soluzione e Curiosità per: In giurisprudenza chi cede un diritto a un altro soggetto Con la locuzione "diritto all'oblio" si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 – Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : In giurisprudenza, chi cede un diritto a un altro soggetto : giurisprudenza; cede; diritto; altro; soggetto; Un esame di giurisprudenza: __ penale Un diritto di chi studia giurisprudenza Che deve avere la precedenza Il biennio che precede il liceo classico Precede il sabato Precede un falso cognome Precede Palmas e Vegas Esperto di diritto e oratoria dell antica Grecia Atto di prepotenza che lede l altrui diritto Un diritto di scelta Il diritto di un popolo di decidere liberamente del proprio destino Fa rigare... diritto Spostare in altro luogo Lui, lei e qualcun altro Tutt altro che pingui Tutt altro che sfuocata altro nome dell acciuga Il soggetto dell egoista Un soggetto di discussione Nella frase, specifica la provenienza del soggetto Permette d avvicinare o allontanare il soggetto soggetto più usato dagli egocentrici Cerca altre Definizioni