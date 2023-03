In fondo... in fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo... in fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DO

Soluzione e Curiosità per: In fondo... in fondo Lo sci di fondo è uno sport invernale, appartenente al gruppo di sport dello sci nordico, molto popolare nei Paesi nordici, nelle regioni alpine e nel Canada. Sigle Denominación de Origen – equivalente spagnolo della Denominazione di origine controllata

– equivalente spagnolo della Denominazione di origine controllata Distribuzione Organizzata – canale di vendita commerciale nel quale piccoli soggetti si aggregano in un soggetto più forte. Codici DO – codice vettore IATA di Air Vallée e Dominicana de Aviación

DO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Dominicana

DO – codice ISO 3166-2:BJ di Donga (Benin)

DO – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Dobele (Lettonia)

DO – codice ISO 3166-2:MW di Dowa (Malawi)

DO – sigla automobilistica di Dornbirn (Austria)

DO – sigla automobilistica di Dortmund (Germania) Informatica .do – dominio di primo livello della Repubblica Dominicana Musica Do – nota musicale

– nota musicale Do – cantante dance olandese

– cantante dance olandese D.O. – cantante sudcoreano, membro degli EXO Altro Do – in giapponese "la via, il cammino, la strada", termine usato nelle arti marziali giapponesi: è un metodo di allenamento mentale e fisico

– in giapponese "la via, il cammino, la strada", termine usato nelle arti marziali giapponesi: è un metodo di allenamento mentale e fisico Do – sigla usata per gli aerei prodotti dalla Dornier Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «do» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

