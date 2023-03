Un fiume del Brasile - Cruciverba

Il Brasile (in portoghese: Brasil), ufficialmente Repubblica Federale del Brasile (República Federativa do Brasil), è una repubblica federale dell'America meridionale. Con una superficie di oltre 8,5 milioni di km², è il quinto stato del mondo per superficie totale (pari al 47,3% del territorio sudamericano), bagnato dall'oceano Atlantico a est, confina a nord con il dipartimento francese d'oltremare della Guyana francese, il Suriname, la Guyana e il Venezuela, a ...

Madera (in portoghese Madeira, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[m'ðj]) è un arcipelago di isole d'origine vulcanica situato nell'Oceano Atlantico, 545 km a nord-ovest della costa africana, appartenente al Portogallo.