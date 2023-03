Finisce al mulino - Cruciverba

Il mulino del Po è un romanzo di Riccardo Bacchelli, scritto in tre volumi - Dio ti salvi, La miseria viene in barca e Mondo vecchio sempre nuovo - dati alle stampe autonomamente tra il 1938 e il 1940. L'autore pubblicò le tre parti in forma unitaria e definitiva nel 1957. Il romanzo narra la saga di quattro generazioni della famiglia Scacerni, innestando e sovrapponendo alla storia principale le vite di moltissimi personaggi di contorno. Un secolo di ...

Il grano o frumento, arcaicamente anche trittico (con questi nomi si indica sia la pianta sia le cariossidi di tale pianta), è un genere della famiglia graminacee, cereale di antica coltura, la cui area d'origine è localizzata tra Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Caspio.