Fine di telefilm - Cruciverba

Sigle

Lunar Module – modulo lunare del programma Apollo

– modulo lunare del programma Apollo Loggia Massonica

Codici

LM – codice vettore IATA di Livingston (azienda)

LM – codice ISO 3166-2:IE della contea di Leitrim (Repubblica d'Irlanda)

LM – codice ISO 3166-2:LA di Louang Namtha (Laos)

LM – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Limbaži (Lettonia)

Economia

Curva LM (Liquidity preference/Money supply) – rappresentazione del settore monetario nel modello IS-LM

Informatica

LM Hash – Hash usata dalla Microsoft

Mineralogia

Lm – abbreviazione di limonite

Unità di misura

lm – simbolo del lumen

Altro

LM – 950 nel sistema di numerazione romano

LM – targa automobilistica di Limburg-Weilburg (Germania)

LM – acronimo di "licenza media"

LM – acronimo di "laurea magistrale"