Figlio di Crono e di Rea - Cruciverba

Crono o Kronos (in greco antico: , Krónos) è una divinità pre-olimpica della mitologia e della religione greca, nei miti più diffusi figlio di Urano (Cielo) e di Gea o Gaia (Terra), Titano della Fertilità, del Tempo e dell'Agricoltura, secondo signore del mondo e padre di Zeus e dei primi Olimpi. Non è da confondere con Chronos, divinità del tempo nell'orfismo. Crono viene identificato come Saturno nella mitologia romana.

Ade (in greco antico: d, Hádes), è un personaggio della mitologia greca, una divinità figlia di Crono e Rea.