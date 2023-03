La famosa Carnegie di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famosa Carnegie di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : HALL

Soluzione e Curiosità per: La famosa Carnegie di New York Manhattan ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ma'nattan/; in inglese americano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mæn'hætn]) è uno dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York. Secondo le stime pubblicate dallo United States Census Bureau il 1º aprile 2020, ha una popolazione di 1 694 251 abitanti e una densità ... Persone Hall e Oates – duo musicale statunitense formato da Daryl Hall e John Oates Geografia Austria Bad Hall – città nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)

– città nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria) Hall o Hall bei Admont – ex comune ora località di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria)

o – ex comune ora località di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria) Hall in Tirol – città nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo) Canada Hall Beach – comunità nella regione di Qikiqtaaluk (Nunavut) Germania Hall in Sachsen – antico nome di Halle (Saale), città extracircondariale (Sassonia-Anhalt)

– antico nome di Halle (Saale), città extracircondariale (Sassonia-Anhalt) Schwäbisch Hall (già Hall am Kocher ) – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg) Circondario di Schwäbisch Hall – circondario nel distretto di Stoccarda con capoluogo Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg)

(già ) – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg) Russia Isola di Hall – isola nel Mar Glaciale Artico appartenente all'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe (Arcangelo) Stati Uniti d'America Isola Hall – isola nel Mare di Bering (Alaska) Svizzera Hall – antico nome tedesco di Alle, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura) Altro 3299 Hall – asteroide della fascia principale

– asteroide della fascia principale Hall – locale di un albergo dal quale si accede alle varie aree dello stesso

– locale di un albergo dal quale si accede alle varie aree dello stesso Mithral Hall – città immaginaria del gioco di ruolo Dungeons & Dragons Pagine correlate Contea di Hall – pagina di disambiguazione

Hall of Fame (disambigua) – pagina di disambiguazione

Annie Hall – pagina di disambiguazione

Edward Hall – pagina di disambiguazione

Gary Hall – pagina di disambiguazione

James Hall – pagina di disambiguazione

Jim Hall (disambigua) – pagina di disambiguazione

John Hall – pagina di disambiguazione

Jon Hall – pagina di disambiguazione

Michael Hall – pagina di disambiguazione

Sindrome di Hall – pagina di disambiguazione Pagine correlate Halls Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «hall» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : La famosa Carnegie di New York : famosa; carnegie; york; famosa estesa area desertica tra Utah e Arizona È famosa la sua breccia La Laura diventata famosa con La solitudine La famosa sitcom con Jennifer Aniston Una famosa marca di blue jeans Un ricco industriale come lo fu carnegie o Vanderbilt Elegante strada di New york: Fifth __ ing Un quartiere di New york Lincoln __: comprende la Metropolitan Opera House, a New york Trasporta passeggeri da Malpensa al New york JFK Se ne corre una affollatissima a New york Cerca altre Definizioni