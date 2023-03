Era la sigla della Banca Commerciale Italiana - Cruciverba

UniCredit (fino al maggio 2008 UniCredito Italiano) è un gruppo bancario internazionale. La banca ha la propria direzione generale e sede legale a Milano, nella iconica UniCredit Tower, ed è l'unica con sede principale in Italia ad essere inclusa dal Financial Stability Board nella lista delle 30 istituzioni finanziarie più importanti al mondo per la sua rilevanza sistemica globale.

Sigle

Banca Commerciale Italiana – banca italiana

– banca italiana Banco do Comércio e Indústria – banca angolana

– banca angolana Bit-count integrity

Brain Computer Interface – acronimo inglese per interfaccia cervello computer

– acronimo inglese per interfaccia cervello computer Better Cotton Initiative – acronimo inglese per Better Cotton Initiative

Codici

BCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barcaldine (Australia)

bci – codice ISO 639-3 della lingua baoulé

Altri progetti