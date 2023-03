Elettrodi negativi - Cruciverba

Un elettrodo è un conduttore di prima specie (per esempio metallo o grafite) usato per stabilire un contatto elettrico con una parte non metallica di circuito (per esempio un semiconduttore, un elettrolita o il vuoto).

Un càtodo (dal greco d, discesa) nei sistemi elettrochimici, è l'elettrodo sul quale avviene una semireazione di riduzione.