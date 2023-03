Devoti... senza doti - Cruciverba

Giuseppe Nicola Summa detto Ninco Nanco (in dialetto aviglianese Ninghë Nanghë; Avigliano, 12 aprile 1833 – Frusci, 13 marzo 1864) è stato un brigante italiano. Uno dei più devoti luogotenenti di Carmine Crocco, era conosciuto per le sue brillanti doti di guerrigliero, per la sua freddezza e la sua brutalità, attributi che lo resero uno dei briganti più temuti del suo tempo.

Sigle

Enchiridion Vaticanum – collana che raccoglie tutti i documenti della Santa Sede dal 1962 in poi

– collana che raccoglie tutti i documenti della Santa Sede dal 1962 in poi Era volgare – equivalente di d.C.

– equivalente di Exposure Value – valore di esposizione

– valore di esposizione Expected Value – valore atteso

– valore atteso EV – Effort Values ("valori di sforzo"), statistica nascosta dei videogiochi Pokémon.

Codici

EV – codice vettore IATA di Atlantic Southeast Airlines

EV – codice ISO 3166-2:PT del distretto di Évora (Portogallo)

Economia

EV – simbolo NYSE di Eaton Vance

Medicina

e.v. (o EV) – acronimo di endovena

Musica

Ev – soprannome del rapper statunitense Evidence

Altro