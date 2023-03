Detta senza parlare - Cruciverba

Il Mostro di Firenze (inizialmente "maniaco delle coppiette") è la denominazione usata dai media italiani per riferirsi a una serie di otto duplici omicidi commessi fra il 1968 e il 1985 ai danni di coppie appartate in auto in varie zone boschive della provincia di Firenze. Il primo della serie, quello del 1968, venne considerato legato agli altri solo quindici anni dopo. Fu il primo caso di ...

Nella mitologia romana Tacita Muta o Dea Tacita è la dea degli inferi che personifica il silenzio. Veniva onorata durante le Parentalia, il 18 febbraio o il 21 febbraio.